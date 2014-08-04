На Муринской дороге остановили иномарку с пассажирами в наркотического опьянении

При личном досмотре у младшего из них полицейские обнаружили и изъяли гашиш.

В Красногвардейском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с пассажирами в наркотическом опьянении. Об этом сообщили в региональном МВД.

У дома 23 по Муринской дороге 9 декабря в 01:45 для проверки документов был остановлен автомобиль Hyundai Solaris под управлением 39-летнего жителя Гатчины. В салоне автомобиля, предварительно, в состоянии опьянения находились трое мужчин, 34, 24 и 23 лет. При личном досмотре у младшего из них полицейские обнаружили и изъяли 2 полимерных свертка с веществом коричневого цвета, дальнейшая экспертиза подтвердила, что это гашиш, массой 191,2 грамма. Пассажиры иномарки были доставлены в отдел полиции, где в отношении двоих из них были составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ.

Также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Младший из пассажиров задержан.

Фото: Piter.tv