На Октябрьской набережной задержали сбытчика синтетического гашиша

В его квартире нашли более 600 граммов запрещенных веществ.

В Невском районе оперативниками задержан сбытчик "синтетического" гашиша. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе реализации оперативной информации задержан 38-летний неработающий житель дома 124 корпус 7 по Октябрьской набережной. В его квартире изъят "синтетический" гашиш общей массой 602,7 грамма, электронные весы, упаковочный материал, а также 267 свертков с порошкообразным веществом.

Задержанный раскладывал запрещенные вещества бесконтактным способом, оборудуя тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Также петербургская полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже "синтетики".

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