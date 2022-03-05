На Октябрьской набережной задержали сбытчика синтетического гашиша

В Невском районе оперативниками задержан сбытчик "синтетического" гашиша. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
В ходе реализации оперативной информации задержан 38-летний неработающий житель дома 124 корпус 7 по Октябрьской набережной. В его квартире изъят "синтетический" гашиш общей массой 602,7 грамма, электронные весы, упаковочный материал, а также 267 свертков с порошкообразным веществом.
Задержанный раскладывал запрещенные вещества бесконтактным способом, оборудуя тайники-закладки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Также петербургская полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже "синтетики".
Видео: МВД по СПб и ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все