Несовершеннолетний петербуржец оказался с травмами в больнице из-за употребления наркотиков

В ходе телефонного разговора с матерью потерпевшего выяснилось, что она попросила молодых людей отвезти её сына в Центр психологической помощи (они также проходят лечение в указанном центре), так как он употребляет наркотические вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту похищения человека.

Мать попросила отвезти её 17-летнего сына в Центр психологической помощи из-за употребления наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту похищения человека. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 9 октября в полицию обратилась несовершеннолетняя и сказала, что у дома по улице Шотмана её знакомого (17 лет) схватили четверо мужчин и силой посадили в Kia.

Полицией был введен в действие план "Перехват". В поселке Понтонный через 25 минут был остановлен каршеринг, где находились молодые люди 22, 27 и 29 лет.

Из скорой поступила телефонограмма, что в 23:20 медиками был осмотрен 17-летний молодой человек. Он с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами левого колена, в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу.

В ходе телефонного разговора с матерью потерпевшего выяснилось, что она попросила молодых людей отвезти её сына в Центр психологической помощи (они также проходят лечение в указанном центре), так как он употребляет наркотические вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Купчино задержали 20-летнего юношу, который подозревается в обмане пенсионерки на 900 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv