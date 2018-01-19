  1. Главная
Ночью 6 ноября температура составила рекордные +10,6 градусов в Петербурге
Сегодня, 8:59
Прошедшая ночь стала самой теплой для этой даты за всю историю инструментальных наблюдений.

Петербург 6 ноября пережил рекордно теплую ночь. Минимальная температура воздуха не опускалась ниже +10,6 градусов, что на 0,4 градуса выше, чем было в 1930 году, сообщил синоптик Михаил Леус. 

Так, прошедшая ночь стала самой теплой для этой даты за всю историю инструментальных наблюдений. Днем сегодня будет тоже тепло: +10...+12 градусов, но до суточного рекорда тепла не дотянется. Ожидается облачность, возможны локальные осадки в виде дождя. Ветер умеренный, 4-9 м/с. 

Ранее мы рассказывали о том, что сантиметр снега в Петербурге появится в середине ноября. 

Фото: pxhere 

Теги: погода, температура воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

