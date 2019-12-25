В четверг Петербург окажется на периферии циклона

Днём столбики термометров покажут температуру от +10 до +12°C

В четверг, 6 октября, Северная столица окажется под воздействием периферической части циклона, центр которого переместится ближе к Белому морю. Это приведёт к преобладанию облаков в небе региона, возможны локальные осадки в виде дождя, а воздух прогреется значительно сильнее обычного уровня, достигнув отметки примерно на 6-7 градусов выше среднестатистического значения. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём столбики термометров покажут температуру от +10 до +12°C, в районах Ленобласти разброс температур будет чуть шире: от +7 до +12°C. Порывы западного ветра будут умеренными, 4-9 м/с. Барометрическое давление практически стабильно и соответствует норме — около 760 мм. рт. ст.

В ближайшую пятницу осадков также избежать не удастся, они будут выпадать периодически. Ночью станет прохладнее — от +7 до +9°C, дневная же температура составит около +9...+11°C.

