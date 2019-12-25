В понедельник в Петербург придет небольшое похолодание

Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

В понедельник, 28 августа, в Петербурге начнется постепенное похолодание. Будет не так жарко, как на выходных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов. Днем воздушные массы прогреются до +22...+24 градусов. Ожидается переменная облачность, днем выпадут осадки.

Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.

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Фото: Piter.tv