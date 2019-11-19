Стало известно, какой будет погода в Петербурге в начале осени

Прогнозом поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В последнюю неделю августа погоду в Петербурге будет "лихорадить", а в начале осени придет резкое похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, погода в конце августа очень изменчива. Так, 24 августа воздух прогрелся до +31,1 градусов, а через день похолодало до +19,4 градусов. Минувшая среда стала самым знойным днем месяца, в пятница – самым прохладным.

В начале следующей недели будет тепло. В понедельник столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Во вторник похолодает до +20 градусов, пройдет дождь.

В последний день августа в Петербург придет осень. Будет облачная погода, начнутся продолжительные дожди. Термометры за окнами покажут всего +12...+14 градусов.

До конца первой декады сентября в Северной столице сохранится прохлада, предупредил Леус.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +32 градусов.

Фото: Piter.tv