В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +32 градусов

Временами будет идти небольшой дождь.

В воскресенье, 28 августа, в Ленобласти будет очень жарко. Последний выходной этого лета порадует местных жителей погодой. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем ожидается переменная облачность. Временами будет идти небольшой дождь. Подует юго-восточный, южный ветер, порывы которого будут достигать 2-7 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +12...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов.

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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС