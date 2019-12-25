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В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +32 градусов
Сегодня, 15:17
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В воскресенье воздух в Ленобласти прогреется до +32 градусов

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Временами будет идти небольшой дождь.

В воскресенье, 28 августа, в Ленобласти будет очень жарко. Последний выходной этого лета порадует местных жителей погодой. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Днем ожидается переменная облачность. Временами будет идти небольшой дождь. Подует юго-восточный, южный ветер, порывы которого будут достигать 2-7 м/с. 

Ночью столбики термометров покажут +12...+17 градусов. Днем  воздух прогреется до +27...+32 градусов. 

Ранее на Piter.tv:  атомная субмарина "Ленинский комсомол" 27 августа отправилась в путь.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС

 

Теги: мчс, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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