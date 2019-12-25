Атомная субмарина "Ленинский комсомол" 27 августа отправилась в путь

Лодке предстоит пройти 95 или 67 миль.

Сегодня, 27 августа, специалисты подготовили подводную лодку "Ленинский комсомол" к отправке. В последнем плавании атомная субмарина отправится в путешествие по Выборгскому заливу.

Лодке предстоит пройти путь в 95 или 67 миль. Капитан судна выберет самый благоприятный маршрут. Транспорт будет плыть со скоростью 8 км/ч.

Кроме того, на этапе по морской транспортировке подводную лодку поместят на баржу. Чтобы погрузить "Ленинского комсомола" на палубу, баржу опустят в воду на 17 метров. Отметим, что помогут выполнить задачу водолазы.

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Фото: пресс-служба "Острова фортов"