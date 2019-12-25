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В начале сентября в центре Петербурге парковка станет платной
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В начале сентября в центре Петербурге парковка станет платной

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Жителям города напомнили, что можно оформить годовой абонемент.

С 1 сентября платная парковка заработает в Центральном районе. Бесплатно оставить машину на улице не получится и на территории Дворцового округа и муниципального округа №78. Об этом сообщили в администрации Центрального района. 

Жителям города напомнили, что можно оформить годовой абонемент. Для этого нужно оставить заявку через личный кабинет регионального портала "Госуслуги" или в МФЦ.

Жители домов, расположенных на улицах этих округов, смогут парковаться на льготных условиях, предварительно оформив парковочное разрешение.
Старт приема документов был дан заблаговременно – 1 августа. 

Администрация Центрального района

Ранее на Piter.tv: эксперты оценили введение платной парковки в центре Петербурга.

 Фото: Piter.tv

 

 

Теги: автомобилисты, платные парковки спб, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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