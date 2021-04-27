Эксперты оценили введение платной парковки в центре Петербурга

Многие горожане опасаются, что мера не принесёт ничего, кроме лишних расходов. Тем не менее, саму идею специалисты посчитали оправданной, раскритиковав лишь её реализацию.

Центральный и Адмиралтейский районы Петербурга полностью войдут в зону платной парковки до конца 2022 года. Многие жители Северной столицы остались недовольны таким решением. По их мнению, поездки в центр на личном транспорте станут дорогими и неудобными. Цель нововведений и уровень их реализации оценили эксперты в беседе с "АиФ-Петербург".

Как отмечает издание, платные парковки существуют на 155 улицах в центре города на Неве. Бесплатными остались места на 56 улицах, но и за них нужно будет рассчитываться с 1 сентября. Как отметил замепредседателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, за стоянку легкового автомобиля необходимо будет выложить 100 рублей за час. При этом с такой суммой расстаются лишь 15% автомобилистов, поскольку остальные имеют парковочные разрешения, либо пользуются парковкой менее 15 минут. Абонемент на год стоимостью почти 2 тыс. рублей доступен только для автомобилистов, зарегистрированных в районах, где находится парковка. Остальным предлагается приобрести его уже за 179 тыс. рублей.

Как отмечают специалисты, целью введения повсеместной платной парковки в центре стало снижение трафика и обеспечение приоритета общественного транспорта, машин скорой помощи, пожарных и полицейских автомобилей. По словам эксперта Ассоциации транспортных инженеров Владимира Валдина, вместить всех желающих на доступные в городе парковочные места в любом случае было бы невозможно.

В городе просто нет места для всех машин. Решение проблемы с избыточным количеством авто в городе, а также нехваткой парковочных мест только одно – принудительная деавтомобилизация. При этом парковка в любом случае должна быть платной, ведь транспортное средство занимает землю в городе. Проблема в том, что понимания этого пока что в Петербурге у многих нет. Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров

Валдин добавил, что горожанам важно объяснить, почему любое место в крупном мегаполисе объективно стоит денег. Пока таких разъяснений от профильных комитетов не поступают, возмущения продолжатся, уверен он.

Автоэксперт городского автоклуба "А24" Константин Колдобский считает, что идея с платной парковкой несёт в себе неоспоримые плюсы, однако власти поторопились с её запуском.

Дело в двух факторах. Первое – люди, которые живут в центре, не всегда там зарегистрированы, из-за этого они не могут получить льготный абонемент. А парковка платная и в выходные, что является большой сложностью для местных жителей без парковочных разрешений. Второй минус связан с новой службой, которая вместо ГИБДД занимается теперь администрированием стоянок. Если раньше вы парковали автомобиль в неположенном месте и его эвакуировали сотрудники, решить вопрос можно было оперативно в ближайшем отделении, а теперь, чтобы вернуть авто со штрафстоянки, нужно произвести очень много манипуляций, алгоритмы сильно усложнились. Константин Колдобский, автоэксперт автоклуба "А24"

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Фото: Piter.TV