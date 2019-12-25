Ночью 8 апреля на Петербург опустится небольшой снег

Температура опустится до -3 градусов.

Завтра в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой снег в ночное время суток. Днем существенных осадков не предвидится, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до отметки -1...-3 градуса, во второй – температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов.

Ветер северо-восточный, северный умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области предстоящей ночью местами также пройдет небольшой снег, днем ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами до -10, днем +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее мы также писали, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о повторной волне похолодания на этой неделе.

Фото: Piter.TV