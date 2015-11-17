В Ленобласти 8 апреля ожидается до +6 градусов

Днем ожидается без существенных осадков.

В Ленинградской области во вторник, 8 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой снег, днем ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами до -10, днем +1...+6 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о повторной волне похолодания на этой неделе. В первую волну среднесуточная температура воздуха составила +0,5 и +0,6 градуса. В 2024 году в аналогичный период было до -1…-3 градусов. С 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом и с похолоданием.

Фото: МЧС; Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)