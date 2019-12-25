Синоптик предупредил петербуржцев о второй волне похолодания

С 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом и с похолоданием.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о повторной волне похолодания на этой неделе. В первую волну среднесуточная температура воздуха составила +0,5 и +0,6 градуса. В 2024 году в аналогичный период было до -1…-3 градусов.

Сегодня и завтра погода относительно спокойная, в Петербурге немного теплее, чем было на выходных, температура днем до +3…+5 гр. Но впереди вторая волна похолодания, и там уже какой-то день, больше на 10 апреля приходится, может остаться и с отрицательной средней температурой. Александр Колесов, синоптик

С 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом и с похолоданием.

Фото: Piter.TV