До +11 градусов ожидается в Петербурге 22 апреля

Существенных осадков днем не предвидится.

В среду, 22 апреля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. Ночью на город местами опустится небольшой дождь, – передают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут +3...+5 градусов, днем температура воздуха поднимется до отметки +9...+11 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами также пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере местами до -1 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Также ранее петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона.

Фото: Piter.TV