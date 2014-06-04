В Ленобласти 22 апреля пройдут дожди

Днем +9...+14 градусов.

В Ленинградской области в предстоящий вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 22 апреля в большинстве районов 47 региона пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами также пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на севере местами до -1 градуса, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Инфографика: МЧС Ленобласти

Ранее петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона. Официальное завершение отопительного сезона возможно сразу после пяти суток подряд, когда средняя дневная температура стабильно превышает отметку в плюс восемь градусов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")