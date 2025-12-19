В Петербурге 20 января сохранится облачная погода

Днем температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -2 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщили о погоде в Северной столице 20 января.

Во вторник будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит -1 градус, ночью похолодает до -2 градусов. Атмосферное давление понизится, на дорогах ожидается гололедица. Кроме того, напомним, прогнозируют туман с видимостью 500 метров и менее.

В Ленобласти завтра погода обещает быть облачной с умеренным снегопадом. Подует ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночные температуры окажутся в диапазоне от -10 до -2 градусов, днем потеплеет до -1...-6 градусов.

Фото: Piter.TV