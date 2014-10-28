17 декабря на улицах Петербурга будет до -6 градусов

В окрестностях города возможно понижение температуры до -10.

В предстоящий вторник, 17 декабря, в Северной столице будет облачная погода. Она принесет с собой небольшой, местами умеренный снег, который опустится на город ночью. Прогнозом поделились в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер северо-западный, северный умеренный, в ночное время суток ожидаются порывы до сильного. Ранее власти Петербурга объявляли "желтый" уровень погодной опасности, в связи с сильным ветром, который продлится до утра 17 числа.

Столбики термометров в первую половину дня покажут от -5 до -7 градусов. В окрестностях возможно до -10. Во второй половине дня обещают -4... -6 градусов. На дорогах предвидится сложная обстановка из-за снегопада. В то же время атмосферное давление будет постепенно повышаться в течение суток.

Сегодня в Северной столице порывы ветра достигали 18 м/с.

Фото: Piter.TV (создано при помощи нейросети "Шедеврум")