МЧС: в Петербурге 16 декабря местами ожидается ветер до 18 м/с

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в МЧС России по Северной столице.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается ветер до 18 м/с.

При усилении ветра:

– уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

– машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

– находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

– избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Фото: Piter.tv