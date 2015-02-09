Небольшой дождь ожидается местами в Петербурге 17 апреля

Температура воздуха – до +13...+15 градусов.

В четверг в Северной столице ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в течение суток на город опустится небольшой дождь на местах.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +13...+15 градусов.

Ветер южный, юго-восточный ночью умеренный, днем слабый. Атмосферное давление будет понижаться.

Тем временем в Ленинградской области в ночное время ветер переменится на южный и юго-восточный, днём поменяется направление на юг и юго-запад, сила ветра останется небольшой или умеренно ощутимой. Температура воздуха в ночь перейдет нулевую границу вверх и составит от +4 до +9 °C. В дневные часы столбик термометра поднимется до значений от +11 до +16°C.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге днем 16 апреля побит температурный рекорд 105-летней давности. К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус. Это – повторение суточного рекорда максимальной температуры для этого дня, установленного в 1920 году.

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