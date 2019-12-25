В Петербурге днем 16 апреля побит температурный рекорд 105-летней давности

К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус.

Петербург повторил рекордный максимум 105-летней давности днем 16 апреля. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус. Это – повторение суточного рекорда максимальной температуры для этого дня, установленного в 1920 году. А главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подчеркнул, что температура может еще прибавить около 0,2 градуса.

Ранее петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона. Тепло выключат сразу после пяти суток погоды с температурой воздуха в +8 градусов.

За последние 46 лет полный отказ от отопления в апреле происходил только два раз – в 2002 году (27 апреля) и 2008 году (30 апреля). Обычно конец отопительного сезона наступает в мае.

Фото: Piter.TV