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В Петербурге днем 16 апреля побит температурный рекорд 105-летней давности
Сегодня, 16:16
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В Петербурге днем 16 апреля побит температурный рекорд 105-летней давности

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К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус.

Петербург повторил рекордный максимум 105-летней давности днем 16 апреля. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. 

К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус. Это – повторение суточного рекорда максимальной температуры для этого дня, установленного в 1920 году. А главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подчеркнул, что температура может еще прибавить около 0,2 градуса. 

Ранее петербуржцам рассказали, когда ждать окончания отопительного сезона. Тепло выключат сразу после пяти суток погоды с температурой воздуха в +8 градусов. 

За последние 46 лет полный отказ от отопления в апреле происходил только два раз – в 2002 году (27 апреля) и 2008 году (30 апреля). Обычно конец отопительного сезона наступает в мае. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, температурный рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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