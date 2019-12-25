В четверг в Ленобласти пройдут небольшие дожди

В дневные часы столбик термометра поднимется до значений от +11 до +16°C.

Согласно сведениям Главного управления МЧС по Ленинградской области, завтрашний день, 17 апреля, обещает быть облачным с короткими прояснениями. Практически повсеместно ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

В ночное время ветер переменится на южный и юго-восточный, днём поменяется направление на юг и юго-запад, сила ветра останется небольшой или умеренно ощутимой.

Температура воздуха в ночь перейдет нулевую границу вверх и составит от +4 до +9 °C. В дневные часы столбик термометра поднимется до значений от +11 до +16°C.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге днем 16 апреля побит температурный рекорд 105-летней давности. К 16:00 температура воздуха в городе составила +21,9 градус. Это – повторение суточного рекорда максимальной температуры для этого дня, установленного в 1920 году. А главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подчеркнул, что температура может еще прибавить около 0,2 градуса.

Фото: Pxhere