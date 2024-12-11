Ночью 15 января на Петербург опустится дождь

Днем на дорогах ожидается гололедица.

В предстоящую среду, 15 января, в Северной столице будет облачная погода, днем переходящая в переменную облачность. В ночное время суток ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Во второй половине дня существенных осадков не предвидится, – следует из прогноза ФГБУ "Севро-Западное УГМС".

Столбики термометров в течение всей среды будут колебаться в районе 0... -2 градусов. Ночью ожидается северо-западаный, северный умеренный ветер, днем – слабые потоки западных направлений. Атмосферное давление будет повышаться.

Тем временем в Ленинградской области, напомним, ожидается переменная облачность с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток – от +1 до -4 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что потепление приведет к гололедице.

Фото: Piter.TV