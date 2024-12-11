Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о гололеде

Ситуация на дорогах и тротуарах испортится из-за температурных качелей.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что потепление приведет к гололедице.

Ночью 14 января температура воздуха в городе перешла через 0 градусов, и днем потепление продолжится до +2…+3 градусов.

Уже утром в центре города началась "веселая тротуарная жизнь", на себе испытал, так что будьте осторожны, выбирайте правильные маршруты на узких улочках центра города. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

В настоящее время существенных осадков нет, однако с середины дня дождь подойдет к Петербургу с запада, поэтому на дорогах будет хуже.

А утром 15 января похолодает, температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону -1…-2 градусов, и на дорогах снова станет скользко. Следующее потепление только 16 января.

Фото: Piter.TV