Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о гололеде

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что потепление приведет к гололедице.
Ночью 14 января температура воздуха в городе перешла через 0 градусов, и днем потепление продолжится до +2…+3 градусов.
Уже утром в центре города началась "веселая тротуарная жизнь", на себе испытал, так что будьте осторожны, выбирайте правильные маршруты на узких улочках центра города.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
В настоящее время существенных осадков нет, однако с середины дня дождь подойдет к Петербургу с запада, поэтому на дорогах будет хуже.
А утром 15 января похолодает, температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону -1…-2 градусов, и на дорогах снова станет скользко. Следующее потепление только 16 января.
Фото: Piter.TV
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