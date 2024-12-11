В Ленобласти 15 января ожидаются осадки

Температура воздуха в течение суток +1...-4 градуса.

В Ленинградской области в среду, 15 января, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью северо-западный, северный 6-11 м/с, днем западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Оттепель и слабые морозы: прогноз погоды на неделю от синоптика Александра Колесова.

Фото: МЧС; Piter.tv