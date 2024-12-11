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В Ленобласти 15 января ожидаются осадки
Сегодня, 13:50
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В Ленобласти 15 января ожидаются осадки

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Температура воздуха в течение суток +1...-4 градуса.

В Ленинградской области в среду, 15 января, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью северо-западный, северный 6-11 м/с, днем западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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