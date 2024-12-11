Оттепель и слабые морозы: прогноз погоды на неделю от синоптика Александра Колесова

Продолжительная оттепель сохранится вплоть до выходных, а на Крещение морозов не ожидается.

Наступившая неделя не порадует жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области зимней погодой. Продолжительная оттепель сохранится вплоть до выходных, а на Крещение морозов не ожидается — температура воздуха, вероятнее всего, останется положительной.

Синоптик Александр Колесов отметил, что осадков на этой неделе будет немного, и дождь не успеет существенно повредить снежный покров. Однако 14 и 16 января горожанам стоит быть готовыми к дождю и мокрому снегу. Выпавший ранее снег станет рыхлым из-за плюсовой температуры и начнет проседать. Дневные показатели воздуха в Санкт-Петербурге достигнут +1…+3 °C.

Особое внимание жителям следует уделить крышам зданий: под влиянием потепления снежные массы начнут постепенно сползать, создавая потенциальную опасность.

В Ленинградской области ситуация выглядит более зимней. Высота снежного покрова здесь достигает 20–50 см, а на отдельных станциях — даже свыше 50 см. По словам Колесова, снег в регионе должен выдержать неделю потепления, хотя и просядет.

Уже в ночь на старый Новый год, 14 января, в Санкт-Петербурге начнутся осадки: сначала в виде снега, затем мокрого снега, а днем — дождя. Ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 8–13 м/с, что приведет к повышению уровня воды в Неве более чем на метр.

Фото: Piter.tv