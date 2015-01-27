12 декабря в Петербурге продолжит дуть сильный ветер

Температура воздуха в течение суток – -1... -3 градуса.

В предстоящий четверг, 12 декабря, в Северной столице вновь будет облачно с прояснениями без существенных осадков ночью и небольшим снегом днем. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На завтрашний день обещают северо-западный, северный умеренный ветер, который днем на местах может перерастать в сильный. Ранее в связи с этим власти города объявляли "желтый" уровень погодной опасности.

Столбики термометров в течение дня будут показывать от -1 до -3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а во второй половине дня будет постепенно повышаться.

Тем временем, напомним, в Ленинградской области на завтра прогнозируют осадки в виде снега и небольшой мороз.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")