В Ленобласти 12 ноября ожидаются снег и небольшой мороз

В Ленинградской области в четверг, 11 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью местами, днем в большинстве районов региона пройдёт небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха в течение суток -1...-6 градусов. На дорогах гололедица.
МЧС: 12 декабря в Петербурге ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
Фото: unsplash; МЧС
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