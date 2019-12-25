"Желтый" уровень опасности будет действовать в Петербурге 11 и 12 декабря

Напомним, местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В Петербурге в течение полутора суток будет действовать "желтый" уровень опасности, рассказали в Смольном.

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 06:00 11 декабря до 18:00 12 декабря на территории города ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с.

Автомобилистов в администрации Северной столицы попросили проявлять особую осторожность, а также по возможности воздержаться от использования машин в связи с высоким риском аварий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.

Фото: Piter.TV