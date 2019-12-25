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"Желтый" уровень опасности будет действовать в Петербурге 11 и 12 декабря
Сегодня, 14:57
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"Желтый" уровень опасности будет действовать в Петербурге 11 и 12 декабря

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Напомним, местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В Петербурге в течение полутора суток будет действовать "желтый" уровень опасности, рассказали в Смольном. 

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 06:00 11 декабря до 18:00 12 декабря на территории города ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с. 

Автомобилистов в администрации Северной столицы попросили проявлять особую осторожность, а также по возможности воздержаться от использования машин в связи с высоким риском аварий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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