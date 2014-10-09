В Ленобласти в последний понедельник сентября обещают дождь и туман

В понедельник, 25 сентября, в Ленобласти ожидается сырая погода. Днем выпадут осадки, регион окутает туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью температура воздуха составит +3...+8 градусов. Днем воздушные массы прогреются до +13 градусов. Подует ветер со скоростью 2-5 м/с.
Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.
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Фото: Pxhere
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