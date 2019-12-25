На Онежском озере опрокинулся катер, возбуждено уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело.

На Онежском озере днем ранее, 24 сентября, перевернулся катер около деревни Горки. На судне находились трое взрослых и маленький ребенок. Сейчас спасатели пытаются их найти.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Республике Карелия, правоохранители возбудили уголовное дело. Известно, что семья взяла катер в аренду. Предположительно, он перевернулся из-за сильной волны.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Идут поиски.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти двухлетняя девочка едва не утонула после падения в бассейн.

Фото: Pexels