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На Онежском озере опрокинулся катер, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 13:31
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На Онежском озере опрокинулся катер, возбуждено уголовное дело

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Правоохранители возбудили уголовное дело.

На Онежском озере днем ранее, 24 сентября, перевернулся катер около деревни Горки. На судне находились трое взрослых и маленький ребенок. Сейчас  спасатели пытаются их найти. 

Как сообщили в пресс-службе СК России по Республике Карелия, правоохранители возбудили уголовное дело. Известно, что семья взяла катер в аренду. Предположительно, он перевернулся из-за сильной волны. 

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Идут поиски. 

Ранее на Piter.tv:  в Ленобласти двухлетняя девочка едва не утонула после падения в бассейн.

Фото: Pexels

Теги: карелия, кондопога, онежское озеро, уголовное дело завели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости России,

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