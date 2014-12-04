В Петербурге 18 сентября синоптики обещают осадки и +15 градусов тепла

Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, в Петербурге ожидается промозглая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью выпадут осадки, днем тоже будет идти дождь. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.

Отметим, что атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода.

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