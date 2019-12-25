  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода
Сегодня, 18:40
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода

0 0

Неделя начнется с грустного прогноза. Небо затянет серыми облаками, выпадут осадки.

В воскресенье, 18 сентября, в Ленобласти ожидается теплая погода. Осадки выпадут лишь ночью. День же будет облачным. Воздух прогреется до +11...+16 градусов.  Об этом сообщили в  Главном управлении МЧС России по региону.

Неделя начнется с плохой погоды. Небо затянет серыми облаками, выпадут осадки. В понедельник порывы ветра будут достигать 15-17 метров в м/с. Во вторник ветер разгуляется до 15 м/с. 

Ранее на Piter.tv:  средняя температура в Петербурге за 15 дней составила +10,5 градусов.

Фото: Pxhere

Теги: климат, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии