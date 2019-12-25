В Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода

Неделя начнется с грустного прогноза. Небо затянет серыми облаками, выпадут осадки.

В воскресенье, 18 сентября, в Ленобласти ожидается теплая погода. Осадки выпадут лишь ночью. День же будет облачным. Воздух прогреется до +11...+16 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Неделя начнется с плохой погоды. Небо затянет серыми облаками, выпадут осадки. В понедельник порывы ветра будут достигать 15-17 метров в м/с. Во вторник ветер разгуляется до 15 м/с.

Ранее на Piter.tv: средняя температура в Петербурге за 15 дней составила +10,5 градусов.

Фото: Pxhere