Средняя температура в Петербурге за 15 дней составила +10,5 градусов

Повышение температуры воздуха в течение последней недели заметно сказалось на общем температурном фоне.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой половины сентября в Северной столице. По его словам, повышение температуры воздуха в течение последней недели заметно сказалось на общем температурном фоне.

Среднее значение температуры за 15 дней в Петербурге составило +10,5 градусов.

Этот период теперь стал теплее многих лет начала прошлого века, да и позапрошлого тоже. Напомню, первая декада сентября 2022 года вторая по холоду после 1885 года. Александр Колесов

Рекордным в первой половине сентября среди самых холодных лет остается 1993 год со средней температурой +8,6 градуса.

Фото: Piter.tv