В Петербурге 9 ноября прогнозируют до +8 градусов тепла

Порывы западного ветра при этом могут достигать 17 м/с.

В предстоящую субботу 9 ноября в Санкт-Петербурге прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха в течение суток составит от +6 до +8 гр. Существенных осадков в этот день не ожидается.

Вместе в связи с прогнозируемыми сильными порывами ветра в городе введен "желтый" уровень погодной опасности. С 2 часов ночи до 13 часов дня скорость ветра в прибрежных районах города может достигать 17 м/с.

Накануне стало известно, что аграрии соберут 130 млн тонн зерновых по итогам 2024 года.

Фото: Piter.TV