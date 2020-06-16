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В связи с сильным ветром 9 ноября в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 18:41
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В связи с сильным ветром 9 ноября в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

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Прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с.

В Санкт-Петербурге из-за риска возникновения сильных порывов ветра 9 ноября объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр сообщают, что порывы ветра по направлению с запада завтра будут достигать 15-17 м/с.

Ветренная погода накроет Петербург еще ночью, с 2 часов, и продержится, согласно данным синоптиков, до 13 часов дня. В пресс-службе напомнили о необходимости проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от использования автотранспорта в связи с повышенным риском ДТП.

Тем временем стало известно, что аграрии соберут 130 млн тонн зерновых по итогам 2024 года.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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