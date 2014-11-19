В Петербурге 8 ноября обещают теплую и ясную погоду

Температура воздуха в городе будет доходить до +8 градусов.

Северную столицу в пятницу 8 ноября будет ждать облачная с прояснениями погода. Существенных осадков на город не обрушится, а температура воздуха днем будет колебаться от +6 гр до +8 гр. Ночью будет прохладнее – синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют до +4 гр.

Напомним, что в Ленинградской области температура воздуха будет примерно такой же, как и в Петербурге. Однако в некоторых районах возможно появление небольшого дождя и тумана.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорил, что в ближайшее время в городе установится теплая и относительно спокойная погода.

Фото: Piter.TV