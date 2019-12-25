В Петербурге установится теплая и спокойная погода

С воскресенья снова ожидается постепенное похолодание.

Санкт-Петербург ещё порадует мягкой осенней погодой без резких температурных изменений. Пятница и суббота, 8 и 9 ноября, будут самыми теплыми днями недели — температура достигнет +8 градусов. С воскресенья ожидается постепенное похолодание, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Атмосферное давление, которое уже выше нормы, продолжит расти, усиливая влияние антициклона и проясняя небо. Во второй половине недели горожан ждет больше солнца, особенно на западе региона. Облачность сохранится, но осадки уменьшатся: на западе возможны моросящие дожди, а на востоке мокрый снег из-за влияния атмосферного фронта.

После вчерашних дождей временный снежный покров, образовавшийся ранее в Ленинградской области, начал таять. В некоторых местах, где снежный слой достигал 10-13 см, сейчас осталось 5-8 см, и к завтрашнему дню снег почти полностью сойдет.

Фото: Piter.tv