В Ленобласти 8 ноября ожидается до +8 градусов

Ночью и в начале дня на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на востоке региона, 8 ноября пройдет небольшой дождь, днем ожидается без существенных осадков. Ночью и в начале дня в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, на востоке местами до -2 градусов, днем +3...+8 градусов. Ночью и в начале дня на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС