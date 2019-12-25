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В Петербурге обещают небольшой снегопад в воскресенье
Сегодня, 19:40
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В Петербурге обещают небольшой снегопад в воскресенье

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Столбики термометров покажут  -2...-4 градуса. 

В воскресенье, 20 ноября, в Петербурге выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в регионе похолодает до  -4...-6 градусов. Днем потепления ждать не стоит, мороз не отступит. Столбики термометров покажут  -2...-4 градуса. 

Подует восточный, юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Водителей предупредили о гололедице. Пора переходить на зимнюю резину. 

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Фото: Pxhere

Теги: погода, природа, прогноз погоды, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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