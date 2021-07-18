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Петербургский врач рассказал "модникам", почему нельзя гулять зимой по улице с голыми лодыжками
Сегодня, 15:29
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Петербургский врач рассказал "модникам", почему нельзя гулять зимой по улице с голыми лодыжками

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Медик уверяет, что носить укороченные джинсы и брюки в период холодов опасно.

В Петербург пришли морозы. Столбики термометров показывают сегодня, 19 ноября, -6  градусов. Выпал снег, дороги покрылись людом. Горожане стали задумываться о смене гардероба, подбирают шапки, пуховики и обувь.  Петербургский врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал "Невским Новостям", почему нельзя зимой гулять с открытыми лодыжками. 

Медик уверяет, что носить укороченные джинсы и брюки в период холодов опасно. Любители такой моды часто болеют пиелонефритом, имеют проблемы с почками и мочевым пузырем, что значительно ухудшает их качество жизни. 

Врач попросил жителей Северной столицы подумать о гардеробе. Не стоит отказываться зимой от сапог, колготок, носков и длинных штанов. 

Ранее на Piter.tv: как на юге Петербурга горожане борются с вонью со свалок.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, как сохранить здоровье, медицина, одежда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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