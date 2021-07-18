Петербургский врач рассказал "модникам", почему нельзя гулять зимой по улице с голыми лодыжками

Медик уверяет, что носить укороченные джинсы и брюки в период холодов опасно.

В Петербург пришли морозы. Столбики термометров показывают сегодня, 19 ноября, -6 градусов. Выпал снег, дороги покрылись людом. Горожане стали задумываться о смене гардероба, подбирают шапки, пуховики и обувь. Петербургский врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал "Невским Новостям", почему нельзя зимой гулять с открытыми лодыжками.

Медик уверяет, что носить укороченные джинсы и брюки в период холодов опасно. Любители такой моды часто болеют пиелонефритом, имеют проблемы с почками и мочевым пузырем, что значительно ухудшает их качество жизни.

Врач попросил жителей Северной столицы подумать о гардеробе. Не стоит отказываться зимой от сапог, колготок, носков и длинных штанов.

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