Во вторник 19 ноября в Петербурге выпадет мокрый снег

Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +3 градусов.

Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня ожидается выпадение небольших осадков преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха будет раскачиваться от +1 до +3 градусов. Ночью в окрестностях – опустится до -1. На дорогах возможно появление гололедицы. Сильного ветра не прогнозируют. Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. В Ленинградской области картина отличается не сильно.

За прошедшие выходные, которые отметились в Петербурге сильнейшим ветром, в городе было повалено более 60 деревьев. Основной удар от стихии принял на себя Курортный район.

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