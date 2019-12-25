За выходные в Петербурге рухнули более 60 деревьев

Наибольший ущерб был нанесён зелёным насаждениям Курортного района. Все поваленные стволы оперативно распилили и вывезли.

Погода в Петербурге, остававшаяся комфортной практически всю неделю, резко изменилась к выходным. Специалисты продолжают оценивать ущерб, причинённый сильным ветром. За два дня в городе повалило более 60 деревьев.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, 18 деревьев упали на проезжие части. Наибольший ущерб был нанесён зелёным насаждениям Курортного района. Все поваленные стволы оперативно распилили и вывезли.

Сегодня сады и парки открыты для посещения, однако специалисты внимательно следят за погодными условиями. В случае повторения шторма доступ в эти зоны вновь будет ограничен.

На прошлой неделе в городе сохранялась тёплая погода, что позволило специалистам продолжить мытьё улиц. Для очистки дорог было использовано около 4 тысяч литров моющего средства. Когда температура опускается ниже нуля, техника заполняется солевыми растворами, и начинается обработка дорог и тротуаров против гололеда.

За последнюю неделю было очищено почти 1500 патрубков и решёток системы водоотвода. На полигоны вывезено 1000 кубических метров мусора и 1200 тонн смета.

Сегодня, 18 ноября, уборку городских улиц осуществляют 577 единиц специализированной техники и 890 дворников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 18 ноября ожидается облачная и ветреная погода.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга