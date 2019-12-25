В Петербурге 18 ноября ожидается облачная и ветреная погода

В Петербурге +4…+6 градусов.

В понедельник Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона с центром над Карелией. В регионе ожидается облачная и ветреная погода, с кратковременными дождями, в отдельных районах переходящими в мокрый снег, и с постепенным понижением температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 18 ноября в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)