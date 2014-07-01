В Ленобласти 19 ноября ожидается мокрый снег

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 19 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный 5-10 м/с, днем юго-западный, южный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

Эта неделя в Петербурге станет переходной на предзимье, сообщил синоптик Александр Колесов 18 ноября.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС