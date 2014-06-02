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В Петербурге 20 ноября ожидается снегопад
Сегодня, 10:21
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В Петербурге 20 ноября ожидается снегопад

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В центре города температура останется положительной – в районе +1…+2 градусов.

Эта неделя в Петербурге станет переходной на предзимье, сообщил синоптик Александр Колесов 18 ноября. 

Начало недели будет более теплым, но с ветром и осадками. Температура воздуха в городе понижается уже сегодня, а 19 ноября ожидается от +4 до +2 градусов. 

Уже с середины недели мы увидим даже в Санкт-Петербурге много снега, пусть и мокрого, но на дорогах от этого лучше не станет. Уже даже название циклону дали – Quiteria, именно он выйдет от Англии в нашу сторону, пройдет через южную Балтику рядом с Калининградом, затем пойдет на север к Хельсинки. Циклон будет вливаться в общую барическую депрессию, которая уже достаточно холодная для того, чтобы осадки пошли в виде снега. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Осадки в виде мокрого снега с дождем подойдут к Петербургу в первой половине дня 20 ноября. В центре температура останется положительной – в районе +1…+2 градусов. 

Фото: unsplash 

Теги: александр колесов, прогноз погоды, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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