В Петербург 15 ноября заглянет солнце

Сильного потепления до конца недели, впрочем, ждать не стоит.

Согласно данным синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящую пятницу в Санкт-Петербурге будет облачная с ощутимыми прояснениями погода. Осадки тоже обещают: ночью город настигнет лишь незначительная морось, а днем, как и в последние дни, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер в ночное и дневное время суток прогнозируют северо-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до нуля, в пригородных районах и вовсе следует ожидать минус. Возможно образование гололедицы на дорогах. Днем прогнозируют от +4 до +6 градусов.

Атмосферное давление ночью не будет существенно меняться, а вот с наступлением дня начнет понижаться. Тем временем в Ленобласти завтра существенных погодных различий с Петербургом не предвится: местами в регионе также обещают осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. Ветер западный, 6-11 м/с.

Ранее мы писали, что по прогнозу от синоптика Александра Колесова к субботе температура воздуха в Петербурге вновь повысится до +7...+9 градусов.

Фото: Piter.TV