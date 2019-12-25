  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В большинстве районов Ленобласти 15 ноября ожидаются небольшие осадки
Сегодня, 13:56
149
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В большинстве районов Ленобласти 15 ноября ожидаются небольшие осадки

0 0

Днем +1...+6 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 15 ноября местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью северо-западный, западный 4-9 м/с, днем западный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. 

Похолодание и осадки ожидаются в Санкт-Петербурге.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии