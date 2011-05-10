Похолодание и осадки ожидаются в Санкт-Петербурге

Дождь в городе будет наблюдаться до полудня, затем осадки прекратятся, и начнутся прояснения.

Атмосферный фронт продолжает смещаться через Санкт-Петербург на восток Ленинградской области, где температурные показатели ниже, а осадки будут идти в виде мокрого снега, особенно в южных и восточных районах. Температура в Санкт-Петербурге 14 ноября составляет около +5...+6 градусов, но во второй половине дня начнется постепенное понижение.

Также по данным синоптика Александра Колесова, дождь в городе будет наблюдаться до полудня, затем осадки прекратятся, и начнутся прояснения. Ночь станет холодной — температура может упасть до 0 градусов. Несмотря на облачность, возможны кратковременные солнечные периоды утром.

К концу недели ситуация изменится: с приходом новых циклонов ожидается очередное потепление. По прогнозам, к субботе температура воздуха вновь повысится до +7...+9 градусов. Это станет возможным благодаря новым порциям теплого воздуха, которые принесут с собой более мягкую погоду. Однако пока петербуржцам стоит быть готовыми к временному похолоданию, которое усилится в ближайшие сутки.

Таким образом, несмотря на кратковременное снижение температуры, ноябрьская погода в Санкт-Петербурге останется достаточно теплой для этого времени года.

Фото: Piter.tv