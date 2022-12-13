В Ленобласти 5 февраля обещают мороз и солнце

Ночью в некоторых районах температура воздуха упадет до -17 градусов.

В Ленобласти в воскресенье, 5 февраля, жители увидят солнце. В регионе выпадет небольшой снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в восточных районах синоптики обещают туман. Столбики термометров покажут -7...-12 градусов, местами подморозит до -17 градусов. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов.

Подует юго-западный ветер. Ночью порывы будут достигать 2-5 м/с, а днем стихия подует со скоростью 3-8 м/с.

На дорогах будет скользко. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее на Piter.tv: самому сильному наводнению в Петербурге 4 февраля исполняется 201 год.

Фото: Piter.tv